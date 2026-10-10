Четыре человека пострадали при столкновении грузовика и машины скорой помощи в Находке

Фото: MAX/"Полиция Приморья"

Четыре человека пострадали в результате столкновения грузовика и машины скорой помощи в Находке в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

ДТП произошло на 142-м километре автодороги Артем – Находка. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi Canter при выезде с прилегающей территории и повороте налево не предоставил преимущества в движении на перекрестке, после чего столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии пострадали водитель и 48-летний пассажир грузовика, а также двое пассажиров машины скорой медицинской помощи. Всех пострадавших доставили в медучреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим.

Ранее 4 человека пострадали в перевернувшемся автомобиле в Ставропольском крае. ДТП произошло в ночь на 10 октября на 12-м километре трассы Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское. По данным ГАИ, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

В результате аварии 31-летний водитель и трое его пассажиров с многочисленными травмами были доставлены экипажем скорой помощи в больницу города Изобильного. Пострадали мужчины, которые являются жителями соседней республики.

