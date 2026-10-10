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10 октября, 16:03

Политика

Президент Палестины Аббас назначил всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года

Фото: ТАСС/EPA/ALAA BADARNEH

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов 11 сентября 2027 года. Об этом сообщило агентство WAFA.

Документ отменяет предыдущее распоряжение о назначении парламентских выборов на 28 ноября в текущем году. Теперь голосование пройдет одновременно за президента и членов Палестинского законодательного совета.

В указе Аббас призвал палестинский народ "в Иерусалиме, на Западном берегу (реки Иордан. – Прим. ред.) и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых президентских и парламентских выборах".

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении внеочередных всеобщих выборов 29 ноября. Перед этим Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) отклонил два правительственных декрета в сфере жилья. В ответ на это Санчес решил распустить Генеральные кортесы и назначить выборы.

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