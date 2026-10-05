Премьер Испании Санчес объявил о назначении внеочередных выборов на 29 ноября

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Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении внеочередных всеобщих выборов 29 ноября. Об этом он заявил после того, как Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) отклонил два правительственных декрета в сфере жилья, передает ТАСС.

Нижняя палата не поддержала документы 2 октября. В ответ на это Санчес решил распустить Генеральные кортесы и назначить выборы.

"Я решил созвать внеочередное заседание Совета министров уже этим утром, чтобы распустить Генеральные кортесы и назначить всеобщие выборы, которые пройдут в воскресенье, 29 ноября, в соответствии со сроками, установленными законом", – сказал премьер.

Ранее стало известно, что сенатор Флавио Болсонару опережает действующего главу Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в первом туре выборов президента. Уточняется, что Болсонару выбрали 55 миллионов человек, его оппонента – приблизительно 53 миллиона. При этом оба кандидата прошли во второй тур.