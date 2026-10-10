Потанин оценил на пять политику властей в экономике

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Президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК высоко оценил действия российских властей в экономике.

Он заявил, что по пятибалльной шкале поставил бы правительству, Банку России и другим органам государственной власти пятерку.

"В краткосрочном плане мы научились со всем справляться с санкциями, отсутствием доступа к рынку капитала и технологиям", – отметил Потанин.

При этом глава "Интерроса" подчеркнул, что в долгосрочной перспективе России придется возвращаться в международные технологические цепочки. По его словам, это неизбежно, поскольку так устроен мир и международное разделение труда никто не отменял.

Ранее Владимир Путин заявил, что перед депутатами Госдумы стоят важные задачи, в том числе по улучшению демографической ситуации и повышению благосостояния граждан. Он призвал выделить достаточные средства на решение демографических задач, а также на улучшение жилищных условий и благосостояния российских семей.

При этом социальные обязательства государства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме, подчеркнул президент РФ. Глава государства также поручил обеспечить уверенный долгосрочный рост российской экономики. По его словам, нужно обязательно поддержать регионы и их бюджетную устойчивость, а также налоговую базу.

