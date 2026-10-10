Лихачев заявил, что санкции начинают системно вредить США

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Санкции, введенные против России, начинают системно вредить таким крупным игрокам, как США. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает ТАСС.

Таким образом гендиректор "Росатома" прокомментировал итоги телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, в ходе которого обсуждались поставки нефтепродуктов на американский и мировой рынки. По словам Лихачева, решение Вашингтона допустить на свой рынок российское дизельное топливо показывает экономическую суть ограничений.

Он добавил, что США, обладая самой инновационной экономикой в мире, не могут обойтись без определенных товаров, которые находятся под санкциями.

"Мы сами себя, свою планету загоняем в какой-то бессмысленный политический тупик, и уже самые влиятельные люди на планете это фактически фиксируют", – отметил Лихачев.

Кроме того, глава "Росатома" назвал контакты президентов России и США самым мощным ресурсом на планете.

"Первое, что показывает этот разговор, – это огромную эффективность диалога наших президентов. Относительно недолгий разговор состоялся, и молниеносно начали исполняться все решения по снятию санкций, по контрактации и так далее. То есть вот какой огромный потенциал в контакте наших президентов", – заключил Лихачев.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 9 октября. По его завершении американский лидер сообщил о договоренности с российским президентом о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

После этого США вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. Разрешаются операции, которые касаются продажи, поставки, разгрузки и импорта российского дизтоплива, а также его ввода в Вашингтон.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва начинает снимать раньше запланированных сроков ограничения на экспорт дизельного топлива. По его словам, в будущем объем поставок может вырасти до 3 миллионов тонн в месяц. При этом российский рынок будет полностью обеспечен дизельным топливом.

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал решение Трампа снять санкции с российского дизельного топлива. Он также добавил, что рассчитывает на "справедливую поддержку" своей страны со стороны США.

