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10 октября, 12:55

Политика

На ЗАЭС назвали крайне сложной ситуацию с логистикой из-за атак ВСУ

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Ситуация с доставкой грузов на Запорожскую АЭС, включая дизельное топливо для резервных генераторов, остается крайне сложной из-за продолжающихся атак ВСУ на подъездные дороги и транспорт. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

"Под угрозой находятся транспорт и люди, обеспечивающие доставку необходимых грузов. Совсем недавно в результате атаки БПЛА погиб водитель автомобиля, перевозившего груз для нужд ЗАЭС", – сказала она.

По словам Яшиной, системных поставок дизельного топлива на станцию нет давно. Удается организовывать лишь разовые перевозки, однако это не может быть долгосрочным решением.

"Дизель-генераторы остаются важнейшим резервным источником питания систем безопасности станции на случай очередной потери внешнего электроснабжения", – отметила Яшина, добавив, что на станции разделяют обеспокоенность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу снабжения аварийных генераторов.

Для регулярных и безопасных поставок топлива необходимо системное решение, возможно, с участием МАГАТЭ.

Ранее два объекта ЗАЭС – лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов – получили повреждения в результате атаки. При этом лабораторный корпус расположен примерно в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков.

После этого "Росатом" проинформировал МАГАТЭ о необходимости провести ремонтные работы на станции и установить временный режим тишины.

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