10 октября, 12:55Политика
На ЗАЭС назвали крайне сложной ситуацию с логистикой из-за атак ВСУ
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Ситуация с доставкой грузов на Запорожскую АЭС, включая дизельное топливо для резервных генераторов, остается крайне сложной из-за продолжающихся атак ВСУ на подъездные дороги и транспорт. Об этом в беседе с ТАСС заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Под угрозой находятся транспорт и люди, обеспечивающие доставку необходимых грузов. Совсем недавно в результате атаки БПЛА погиб водитель автомобиля, перевозившего груз для нужд ЗАЭС", – сказала она.
По словам Яшиной, системных поставок дизельного топлива на станцию нет давно. Удается организовывать лишь разовые перевозки, однако это не может быть долгосрочным решением.
"Дизель-генераторы остаются важнейшим резервным источником питания систем безопасности станции на случай очередной потери внешнего электроснабжения", – отметила Яшина, добавив, что на станции разделяют обеспокоенность гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по поводу снабжения аварийных генераторов.
Для регулярных и безопасных поставок топлива необходимо системное решение, возможно, с участием МАГАТЭ.
Ранее два объекта ЗАЭС – лабораторный корпус и здание по переработке радиоактивных отходов – получили повреждения в результате атаки. При этом лабораторный корпус расположен примерно в 200 метрах от четвертого и пятого энергоблоков.
После этого "Росатом" проинформировал МАГАТЭ о необходимости провести ремонтные работы на станции и установить временный режим тишины.