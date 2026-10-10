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10 октября, 14:29

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Лихачев: расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви-1" нанесло удар по Финляндии

Расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви-1" нанесло удар по Финляндии – Лихачев

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Решение о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" нанесло удар по ряду проектов внутри Финляндии. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы идем по пути, который называется "справедливость восторжествует". Вчера уже официальная судебная инстанция, расположенная в Швеции, подтвердила незаконность расторжения финской стороной с нами контракта", – приводит слова Лихачева ТАСС.

По его словам, это решение нанесло удар по востоку Финляндии и целому ряду инвестиционных проектов внутри страны, были потеряны рабочие места.

Лихачев также подчеркнул, что "Росатом" пройдет до конца юридическую цепочку разбирательств с Финляндией.

"Я сохраняю надежду, что когда улягутся политические тучи <...> финское правительство вернется к этой теме", – заключил он, добавив, что в портфеле зарубежных заказов "Росатома" относительная доля проектов с западными странами падает, но их абсолютная величина пока сохраняется.

Ранее стало известно, что Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" на севере Финляндии был подписан Fennovoima и "Росатомом" в 2013 году. Объем инвестиций в проект оценивался в 7–7,5 миллиарда евро. Станция должна была покрывать 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии.

В мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт, сославшись на нарушение сроков выполнения проекта со стороны "Росатома" и ухудшение политической ситуации. В декабре того же года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской госкорпорации.

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