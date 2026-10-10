Арбитраж счел незаконным разрыв Финляндией контракта с РФ по АЭС "Ханхикиви-1"

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Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Об этом сообщили в российской атомной госкорпорации.

"Очередной победой "Росатома" закончилась многолетняя судебная тяжба между российской госкорпорацией и финской компанией Fennovoima", – говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что разбирательство по регламенту ICC не просто признало неправомерным решение компании Fennovoima, но и зафиксировало, что на дату расторжения проект динамично продвигался, а компании "Росатома" демонстрировали прогресс в получении лицензии на сооружение АЭС.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал это решение важным, но не окончательным.

"Мы будем и дальше доказывать нашу правоту по финскому проекту в судах различных инстанций. В то же время хочу добавить, что если бы мы не судились, а продолжили совместно реализовывать проект, то Финляндия получила бы новейшую АЭС, а вместе с ней недорогое и зеленое электричество", – подчеркнул Лихачев.

По его словам, это уже второе решение авторитетных европейских органов в пользу госкорпорации. Четыре года назад российскую позицию подтвердила международная группа экспертов в составе совета по разрешению споров, которая признала отказ Финляндии от проекта необоснованным, а расторжение EPC-контракта – неправомерным.

Окончательные суммы для взыскания с финской стороны будут определены по итогам всех судебных процессов, инициированных "Росатомом". Помимо спора о законности расторжения контракта, госкорпорация ведет другие разбирательства по защите своих интересов.

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" на севере Финляндии был подписан Fennovoima и "Росатомом" в 2013 году. Он предполагал сооружение одного энергоблока мощностью 1200 мегаватт по новейшему проекту поколения "3+".

Объем инвестиций в проект оценивался в 7–7,5 миллиарда евро, а объем локализации для компаний из Финляндии и других стран Евросоюза должен был составить от 1,8 до 2,7 миллиарда евро. Станция должна была покрывать 10% общей потребности Финляндии в электроэнергии.

В мае 2022 года Fennovoima расторгла контракт, сославшись на нарушение сроков выполнения проекта со стороны "Росатома" и ухудшение политической ситуации. В декабре того же года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий российской госкорпорации.

В 2024 году сообщалось, что "Росатом" обратился в международные арбитражи с исками к Финляндии примерно на три миллиарда евро. Российская сторона также требовала досрочно вернуть займ в 920,5 миллиона евро, предоставленный Fennovoima, и компенсировать стоимость своих активов.

