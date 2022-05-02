Финская Fennovoima расторгла с "Росатомом" контракт на строительство АЭС "Ханхикиви – 1"

10:56
Фото: ТАСС/Vesa Moilanen via www.imago-images.de
Финская проектная компания Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви – 1", заключенный с "Росатомом", передает РИА Новости.
"Fennovoima расторгла <...> контракт с RAOS Project на строительство АЭС "Ханхикиви – 1" в связи со значительными задержками со стороны RAOS Project и ее неспособностью реализовать проект", – говорится в сообщении финской компании.
Решение о прекращении сотрудничества с проектом RAOS вступает в силу немедленно. Также прекращаются работы по проектированию и лицензированию, и вся деятельность на площадке "Ханхикиви – 1".
Председатель правления Fennovoima Эса Хярмяля отметил, что решение расторгнуть контракт далось компании нелегко.
"В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его", – подчеркнул Хярмяля.
Проект "Ханхикиви – 1" предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Генеральным поставщиком проекта выступала компания RAOS Project, являющаяся юридическим лицом "Росатома" в Финляндии.
Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев оценил возможность потенциального перехода на расчет с международными заказчиками в рублях. Он отметил, что все возможности для этого имеются, однако подобное решение должно приниматься на уровне правительства.
Глава "Росатома" оценил возможный переход на расчеты в рублях
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