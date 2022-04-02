"Росатом" допустил возможный переход на расчеты в рублях по международным заказам

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Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев оценил возможность потенциального перехода на расчет с международными заказчиками в рублях. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Особых проблем с возможным переходом в расчеты в рублях я не вижу. (...), у нас есть прекрасный опыт работы при строительстве нашей белорусской станции в случае, когда контракт и основные поставки в долларах, а взаиморасчеты в рублях", – заявил топ-менеджер.

Лихачев заявил, что механизм уже отработан, однако окончательное решение будет приниматься на уровне правительства.

Глава "Росатома" подчеркнул, что к валюте необходимо в первую очередь относиться как к инструменту. Он добавил, что с партнерами удастся договориться и избежать валютных рисков.

В сентябре 2021 года госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма. Пилотными регионами проекта станут Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.