В России будут развивать промышленный туризм

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма. Документ об этом был подписан 3 сентября в ходе Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

"Первым шагом совместной работы станет создание единой базы всех промышленных предприятий России, которые готовы проводить у себя экскурсии", – говорится в сообщении.

Сегодня в стране есть почти 18 тысяч уникальных предприятий и заводов, около 4 процентов из них принимают экскурсии. Пилотными регионами проекта станут Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.

Планируется создать единую экосреду, удобную для туристов, которые выбирают частью своего путешествия уникальные промышленные объекты. Туристы во время таких экскурсий смогут получить образовательный опыт, погрузиться в особенности бережливого производства, узнать о механизмах сокращения трудозатрат и оптимизации сроков.

Ранее сообщалось, что Ростуризм разрабатывает программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодежи на Дальний Восток. Проект планируют запустить уже в 2022 году, включив в него и другие регионы России.

