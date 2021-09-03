В России планируют запустить программу Work and Travel

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Ростуризм разрабатывает программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодежи на Дальний Восток. Проект планируют запустить уже в 2022 году, включив в него и другие регионы России. Об этом сообщила в ходе Восточного экономического форума заместитель руководителя Ростуризма Елена Лысенкова.

"Мы столкнулись с тем, что привлекать молодежь на Дальний Восток для работы – а я думаю, что с нехваткой кадров многие сталкиваются, – тоже сложно. И одной из инициатив, которую мы планируем разработать в Ростуризме, – внедрить программу Work and Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток поработать с понятным трудовым контрактом, попутешествовать по этому округу", – сказала Лысенкова.

Она отметила, что Дальний Восток для многих россиян – это то место, которое хотелось бы посетить хоть раз в жизни, а уникальные точки этого региона являются местом притяжения туристов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве поддерживают расширение туристического кешбэка на Дальнем Востоке, и если такое решение будет принято, готовы проработать техническую составляющую.

