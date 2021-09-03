Путин заявил о готовности подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО

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Владимир Путин считает, что нужно подумать над увеличением туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Об этом президент РФ сообщил на встрече с модераторами сессий ВЭФ.

"Туристический кешбек, я бы тоже подумал над увеличением, <...> но для Дальнего Востока. <...> Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес – перспективное направление", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Накануне Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.

С поручением глава государства выступил в ходе Восточного экономического форума, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.