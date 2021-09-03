Путин заявил о готовности подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО

Фото: ТАСС/Елена Верещака
Владимир Путин считает, что нужно подумать над увеличением туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Об этом президент РФ сообщил на встрече с модераторами сессий ВЭФ.
"Туристический кешбек, я бы тоже подумал над увеличением, <...> но для Дальнего Востока. <...> Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес – перспективное направление", – приводит слова главы государства РИА Новости.
Накануне Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.
С поручением глава государства выступил в ходе Восточного экономического форума, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.
Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: