Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Туризм

07:29

Путин заявил о готовности подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО

власть туризм

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Владимир Путин считает, что нужно подумать над увеличением туристического кешбэка на Дальнем Востоке. Об этом президент РФ сообщил на встрече с модераторами сессий ВЭФ.

"Туристический кешбек, я бы тоже подумал над увеличением, <...> но для Дальнего Востока. <...> Мы же ищем возможности поддержать бизнес, а туристический бизнес – перспективное направление", – приводит слова главы государства РИА Новости.

Накануне Путин поручил создать систему автоматического субсидирования авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.

С поручением глава государства выступил в ходе Восточного экономического форума, в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что тема субсидируемых билетов постоянно должна быть на контроле.

Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Мероприятие проходит на острове Русский.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать