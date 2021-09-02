Ростуризм рассчитывает на продолжение детского туристического кешбэка

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Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила в кулуарах Восточного экономического форума, что в ведомстве рассчитывают на продолжение программы возврата части стоимости путевок в детские лагеря, сообщает РИА Новости.
"Если традиционный кешбэк закладывался нами как ежегодная мера, то детский туристический кешбэк мы запускали как одногодичную меру поддержки. Мы бы очень хотели, рассчитываем, что он будет продолжен. Финансирование в нацпроект не заложено. Решения по продлению на следующий год пока нет", – отметила она.
Продажа путевок в рамках программы детского туристического кешбэка началась 25 мая. Россияне могут вернуть до 50% от потраченной на покупку суммы, но не более 20 тысяч рублей. При этом расплатиться придется картой "Мир".
Позже период действия программы расширили: получить компенсацию можно за отдых ребенка в период с 10 мая по 20 сентября.
Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на зимний сезон
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