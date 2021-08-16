Программу туристического кешбэка просят продлить до мая 2022 года

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Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к главе Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу кешбэка за туры по РФ. Соответствующее письмо подписано почетным президентом РСТ Сергеем Шпилько и главой комитета по внутреннему туризму союза Ильей Уманским.
Отмечается, что третий этап программы, который прошел весной 2021 года, обеспечил во втором квартале рекордные продажи и загрузку коллективных средств размещения на южных курортах. В ходе нынешнего этапа продажи по программе кешбэка через туроператоров резко снизились. Основной причиной этого называют большой разрыв между датами возможного бронирования и периода поездок.
"В настоящий момент бронирования возможны до 31 августа, тогда как период поездок начинается 1 октября и действует до 24 декабря. При этом глубина продаж туров на отечественные курорты в настоящий момент в среднем не превышает 30 дней. Поэтому большинство потенциальных туристов может просто не успеть воспользоваться данным предложением, особенно без масштабного разъяснения потребителям сложившейся ситуации в СМИ", – поясняют авторы письма.
РСТ просит Ростуризм рассмотреть возможность продления периода бронирования до 20 декабря. А также позволить приобретать туры на период с 10 января по 30 апреля 2022 года, что поможет увеличить глубину продаж и загрузки в первом квартале 2022 года.
Авторы письма предлагают создать и опубликовать полный график окон кешбэка на путешествия по России на весь год. Это позволит стимулировать спрос на туры в межсезонье.
В мае Кабмин продлил программу туристического кешбэка до конца года. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, программа пользуется популярностью среди туристов.
В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на то, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.
Ростуризм продлил продажу путевок по России с кешбэком до 31 августа
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