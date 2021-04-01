Программа туров с кешбэком может стать круглогодичной

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Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду на то, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-1".
"Мы надеемся, что со временем выйдем на то, что программа будет работать круглый год и всегда будет какое-то туристическое предложение с кешбэком", – сказала она.
В ночь на 18 марта стартовал очередной этап программы возврата средств за путешествия по России.
В его рамках часть денег можно вернуть как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.
Всего за полдня работы туристического кешбэка россияне успели купить 4 тысячи путешествий. За первую половину дня работы программы объем продаж превысил свыше 100 миллионов рублей.
Известно, что кешбэк будет действовать на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.
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