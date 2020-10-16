Ростуризм допустил запуск программы кешбэка в ежегодном режиме

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что программа туристического кешбэка может стать ежегодной акцией. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы на самом деле давно предложили сделать программу туристического кешбэка ежегодной как системную меру поддержки отрасли. В этом году она задумывалась как антикризисная мера поддержки отрасли", – заявила специалист.

По словам Догузовой, акция должна поспособствовать развитию туристической отрасли и путешествий конкретно по России.

В России с 15 октября возобновились продажи туров по программе туристического кешбэка. Она продлена до 10 января 2021 года, однако уже есть предложение расширить ее еще больше – до конца мая того же года.

В условия акции внесли некоторые изменения. Например, сумма возврата теперь может достичь 20% от стоимости тура, но только в пределах 20 тысяч рублей.

