Программу продажи туров с кешбэком предложили продлить до конца мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российский союз туриндустрии предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры до конца мая 2021 года. Письмо с такой просьбой на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил президент РСТ Андрей Игнатьев, сообщает РИА Новости.
Второй этап программы стимулирования турпоездок по стране стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря. В течение более полутора месяцев все желающие смогут купить туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20% стоимости услуг.
Как отметил Игнатьев, судя по первому этапу, программа кешбэка важна не только с точки зрения поддержки внутреннего туризма в период кризиса, но также она способствует популяризации новых регионов и туристических маршрутов.
Он напомнил, что средняя загрузка гостиниц составляет 35%, что гораздо ниже аналогичных показателей в Европе. В результате в высокий сезон качественного номерного фонда хронически не хватает, а в низкий, который длится более полугода, он не заполняется.
"Чтобы стимулировать глубину продаж и загрузку межсезонья, РСТ предлагает внести в правила проведения второго этапа кешбэка одно изменение – разрешить продавать туры и услуги размещения со сроками окончания поездки не 10 января, а в течение первой половины будущего года", – говорится в сообщении.
Представители турбизнеса считают, что, если это произойдет, к акции смогут присоединиться операторы по речным круизам, которые оказались вне второго этапа программы в силу сезонности этого вида отдыха. У россиян же появится возможность отдыхать и лечиться в первом полугодии 2021 года по небывало низким ценам, добавили в РСТ.
По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), распространение коронавируса в России может оказать негативное влияние на реализацию программы туристического кешбэка. На данный момент точных прогнозов из-за нестабильной ситуации эксперты дать не готовы.
Правительство продлило программу туристического кешбэка до 10 января 2021 года
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