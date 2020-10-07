Стали известны самые популярные российские курорты бархатного сезона

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Стали известны самые популярные курорты в России в бархатный сезон 2020 года, сообщил портал "ТурСтат".

Отмечается, что в сентябре наиболее посещаемыми регионами для отдыха стали Крым и Краснодарский край. Курорты полуострова посетили свыше 3 миллионов человек, места Кубани – более 1 миллиона туристов.

Самыми популярными направлениями в Крыму, согласно статистике портала, стали Ялта, Алушта и Евпатория. В Краснодарском крае чаще всего ездили для отдыха в Сочи, Анапу и Геленджик.

В "ТурСтате" также отметили, что в Турции решили провести свой отпуск 517 тысяч человек. Самым популярным направлением среди российских туристов в этой стране стала Анталья.

Ранее среди россиян провели опрос о причинах предпочтения внутреннего туризма. 58% респондентов ответили, что это связано с любовью к своей стране. 17% опрошенных сказали, что внутренний туризм выбрали из-за отсутствия визы.