Стали известны самые популярные российские курорты бархатного сезона

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Стали известны самые популярные курорты в России в бархатный сезон 2020 года, сообщил портал "ТурСтат".
Отмечается, что в сентябре наиболее посещаемыми регионами для отдыха стали Крым и Краснодарский край. Курорты полуострова посетили свыше 3 миллионов человек, места Кубани – более 1 миллиона туристов.
Самыми популярными направлениями в Крыму, согласно статистике портала, стали Ялта, Алушта и Евпатория. В Краснодарском крае чаще всего ездили для отдыха в Сочи, Анапу и Геленджик.
В "ТурСтате" также отметили, что в Турции решили провести свой отпуск 517 тысяч человек. Самым популярным направлением среди российских туристов в этой стране стала Анталья.
Ранее среди россиян провели опрос о причинах предпочтения внутреннего туризма. 58% респондентов ответили, что это связано с любовью к своей стране. 17% опрошенных сказали, что внутренний туризм выбрали из-за отсутствия визы.
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