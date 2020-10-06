Более 70 тысяч россиян воспользовались программой туристического кешбэка

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, как граждане страны пользовались программой туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, население России отреагировало на запуск акции с большим интересом.

"Несмотря на ряд ограничений, падение доходов населения и многие другие факторы, мы увидели огромный интерес к программе "Туристический кешбэк". Всего более 70 тысяч граждан приобрели туры на 1,5 миллиарда рублей", – заявила Догузова.

Средняя стоимость тура во время первого этапа программы составила от 50 до 60 тысяч рублей. Как следствие, чаще всего туристам возмещали около 10 тысяч рублей.

Зарина Догузова рассказала, что акция с туристическим кешбэком рассматривается как системная мера поддержки отрасли и в последующие годы. Программу готовятся включить в национальный проект по туризму.

Возможность отправиться в путешествие по России и возместить часть расходов граждан страны предоставят и в рамках второго этапа проекта. Туры по акции можно будет купить с 15 октября 2020 года по 10 января 2021 года. Кешбэк за поездки составит до 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

