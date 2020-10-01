Программу туристического кешбэка продлили до 10 января 2021 года

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Программу туристического кешбэка в России продлили до начала 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы", – указано в пояснительной записке к постановлению кабмина.

Точные даты начала и окончания продаж туров с возвратом средств пока не названы. Их позже объявит Ростуризм.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей. Кроме того, внесены изменения в части минимальной стоимости путевки – она больше не ограничивается.

Максимальный возврат денежных средств будет составлять 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. При этом сохраняется важное условие – оплатить тур, как и в предыдущие разы, можно только картой платежной системы "Мир".

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова ранее рассказала, что программу туристического кешбэка, проходившую с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туротрасли. Она также отметила, что сроки повторных продаж туров по акции увеличат.

