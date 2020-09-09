Сроки повторной продажи туров по программе кешбэка значительно расширят – Ростуризм

Фото: depositphotos/ryzhov

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что сроки повторных продаж туров по акции кешбэка увеличат. Об этом сообщает РИА Новости.

Догузова сказала, что решение продлить программу в этом году позволит существенно увеличить загрузку туристической инфраструктуры в межсезонье.

"У нас впереди детские каникулы, ноябрьские праздники и Новый год. Мы скорректируем условия программы под запросы туристов и бизнеса. Второе окно продаж будет значительно больше по времени, точные даты его начала мы сообщим в ближайшее время", – добавила глава Ростуризма.

Программу туристического кешбэка, проходившую с 21 по 28 августа, поддержали все ключевые субъекты туротрасли. За неделю ею воспользовалось порядка 70 тысяч человек, отметила Догузова. В общей сложности россияне купили туров на сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил продлить программу поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части затраченных на путешествия по России средств как минимум до конца текущего года.