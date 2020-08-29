Глава Ростуризма назвала предварительную сумму приобретенных туров с кешбэком

Россияне в рамках программы кешбэка, по предварительной информации, приобрели туров на 1,4 миллиарда рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она оценила итоги программы как позитивные.

"Но это не мешает нам проанализировать итоги, в том числе в первую очередь с учетом пожеланий людей. Мы подойдем максимально клиентоориентированно. И в случае принятия решения о продолжении этой программы. Мы обязательно учтем все те пожелания и просьбы, которые и туристы, и туроператоры, и бизнес озвучивали по ходу того, как мы готовили эту программу", – цитирует руководителя агентства ТАСС.

Программа начислений кешбэка, который возвращается при приобретении тура по России, была запущена с 21 августа. Участники могут вернуть до 20% стоимости поездки.

Поездки должна продолжаться не менее четырех дней при стоимости от 25 тысяч рублей. Для участия в программе тур необходимо оплатить с помощью карты "МИР". Кешбэк составит от 5 тысяч до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. В Ростуризме не исключают повторения программы в этом году.

Получить информацию можно по горячей линии. Доступны также чат-боты в мессенджерах Telegram, Viber и чат на сайте программы.