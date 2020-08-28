Программа кешбэка за туры по России может быть продлена

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ростуризме не исключают повторения программы кешбэка за туры в этом году, сообщает ТАСС.

"В части стимулирования спроса на низкий сезон программа показала свою эффективность. В этом году мы не исключаем ее повторения", – говорится в сообщении.

Программа начислений кешбэка, который возвращается при приобретении тура по России, была запущена с 21 августа. Участники могут вернуть до 20% стоимости поездки.

При этом продолжительность поездки должна составлять не менее четырех дней при стоимости от 25 тысяч рублей. Для участия в программе тур необходимо оплатить с помощью карты "МИР". Сообщалось, что к утру 25 августа туров и размещений было приобретено более чем на 0,5 миллиарда рублей.