Более 200 тыс человек посетили портал с кешбэк-турами в первый день работы

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Портал мирпутешествий.рф, где 21 августа началась распродажа туров по РФ с кешбэком, посетили порядка 200 тысяч человек. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.
"На текущий момент мирпутешествий.рф посетили 200 тысяч человек, и темпы прироста таковы, что до конца дня мы ожидаем более полумиллиона посетителей", – поделилась Догузова.
Она обращает внимание, что люди активно начали пользоваться сайтом, как стартовали продажи. "Первая покупка была совершена на третьей минуте после начала программы, а за несколько часов туров было куплено более чем на 150 миллионов рублей", – рассказывает Догузова.
Представители компании-провайдера Ngenix сказали, что пик посещаемости пришелся на 14:00, когда трафик вырос почти в 3 раза относительно среднего значения. "Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванных активной работой других партнеров проекта", – уточнили в компании.
Чаще всего люди смотрели туры по городам Золотого кольца, регионам вдоль Волги. Кроме того, есть спрос на поездки на юг России, оздоровительные курорты Кавказа, Урал, а также по Дальнему Востоку.
Спецпрограмма по поддержке внутреннего туризма начала действовать в пятницу, 21 августа. Она продлится неделю. В ней принимают участие все регионы РФ, но по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком доступны с 1 октября и до конца 2020 года.
Главным условием является продолжительность тура или проживания в гостинице не менее четырех ночей, а стоимость поездки – от 25 тысяч рублей. Оплата тура должна быть произведена картой "Мир".
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