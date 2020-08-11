Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Компенсация за покупку туров по России будет автоматически начисляться на карты путешественников в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства РФ.
В программу вошли организованные туры, включающие проезд и проживание, круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно.
Как отмечается, список предложений опубликуют в полночь 21 августа на сайте мирпутешествий.рф.
В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года. Чтобы получить кешбэк, длительность тура должна быть не меньше четырех ночей, стоимость – от 25 тысяч рублей, путевка должна быть оплачена картой "Мир".
В рамках программы туристы получат кешбэк на туры по РФ в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч – от 50 до 75 тысяч, 15 тысяч – за поездку дороже 75 тысяч рублей.
В Ростуризме сообщали, что кешбэк за поездки в семь российских регионов будет доступен после 1 октября. Речь шла об Алтайском крае, Республике Алтай, Калининградской области, Крыме, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях.
Глава Ростуризма Зарина Догузова добавила, что в программу войдут около 2 миллионов путешествий по России. Мишустин отметил, что вернуть часть денег смогут порядка 3 миллионов человек.
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