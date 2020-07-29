Кешбэк за поездки по России будет доступен после 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кешбэк за поездки в семь российских регионов в рамках программы субсидирования внутреннего туризма будет доступен только после 1 октября, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Речь идет об Алтайском крае, Республике Алтай, Калининградской области, Крыме, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях. Поездки в этих регионах будут доступны с 1 октября по 20 декабря 2020 года.

Кабмин выделяет 15 миллиардов рублей на программу стимулирования внутреннего туризма. В ее рамках туристы получат кешбэк на туры по России в размере 5 тысяч рублей за поездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч – от 50 до 75 тысяч, 15 тысяч – за поездку дороже 75 тысяч рублей.

Условием для туристов будет приобретение тура у туроператора либо отеля онлайн и его оплата картой "Мир". Поездка должна быть не короче пяти дней и может включать несколько регионов.

Ранее стало известно, что российские туроператоры ожидают высокий спрос на путевки по программе кешбэка. По словам коммерческого директора туроператора "Алеан" Оксаны Булах, сниженная стоимость путевок разовьет большой интерес среди потребителей.

В ассоциации туроператоров России отметили, что в запускаемой программе есть много нюансов. К примеру, скидка в виде возврата на карту будет доступна только прямым туристам, а агентское звено выпадает из схемы.