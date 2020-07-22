В АТОР рассказали, как получить компенсацию за отдых в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Ассоциация туроператоров России рассказала о подробностях программы стимулирования туристических поездок по РФ. При покупке тура в один из регионов из перечня, который определен Ростуризмом, на карту поступит денежный кешбэк, говорится на сайте АТОР.

Согласно условиям акции, данный тур должен включать в себя перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, которая прошла обязательную классификацию. Уточняется, что продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей. Кроме того, общая сумма тура должна составлять не меньше 25 тысяч рублей. Кешбэк также есть и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.

Поясняется, что получить компенсацию путешественники смогут только на карту платежной системы "Мир". Возврат денежных средств на нее займет до 5 дней, сообщает "Говорит Москва". Вице-президент АТОР Дмитрий Горин объяснил, что получить от пяти до – 15 тысяч рублей – туристы смогут, если стоимость тура от 25 до 75 тысяч рублей. "Для получения компенсации туристу нужно зайти на сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel, выбрать понравившееся предложение, это сайт Ростуризма. Поездка оформляется и оплачивается только с использованием карты "Мир", – рассказал Горин.

Программа начнет работать в августе.

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернется пять тысяч. Если цена поездки составит от 50 до 75 тысяч рублей, то путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кешбэк 15 тысяч рублей предусмотрен за туры с ценником выше 75 тысяч рублей.

Известно, что кешбэк можно будет получить для турпакетов со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря этого года. В списке представлены 44 российских региона.

Вторая группа из перечня включает 11 регионов и предусматривает кешбэк за покупку туров с 1 октября до 20 декабря.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделали для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.

Ранее говорилось, что туристы получат компенсации по 5–15 тысяч рублей за отдых в РФ. По словам премьера Михаила Мишустина, на данную программу выделят 15 миллиардов рублей.