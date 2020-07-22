Туристы получат компенсации по 5–15 тыс рублей за отдых в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Туристы, решившие отдохнуть в Российской Федерации, получат компенсации своих затрат на приобретение туров. Их размер составит от 5 до 15 тысяч рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура", – сообщил Мишустин в ходе выступления в Госдуме РФ с отчетом о работе правительства.
По словам премьера, на данную программу выделят 15 миллиардов рублей.
Ранее глава Ростуризма призвала россиян соблюдать меры предосторожности на отдыхе. По словам Зарины Догузовой, внутренний туризм страны стартовал 1 июля, в нем задействованы 74 региона.
Кроме того, в АТОР рассказали о предпочтениях россиян на отдых. Отмечается, что наиболее популярные туристические направления в два раза выше, чем бюджетные варианты, – от 55 до 80 тысяч рублей на двоих на неделю.
С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.
Россияне рассказали, где планируют провести отпуск
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