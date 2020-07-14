В АТОР рассказали о предпочтениях россиян на отдых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Россияне в этом году стали чаще покупать путевки в средней и высокой ценовых категориях. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, передает Агентство "Москва".
"Самый бюджетный вариант отдыха на массовых внутренних направлениях – это 24 тысячи рублей на двоих. Максимальные цены на данный момент, так как у нас открываются рейсы в Хакасию, самая высокая минимальная цена – порядка 55-59 тысяч рублей на двоих с перелетом, это самые бюджетные варианты отдыха на массовых направлениях с заездами с 17 по 24 июля", – делится исполнительный директор АТОР.
По ее словам, минимальные цены где-то на 25–30% ниже, чем минимальные цены 2019 года. Однако путешественникам доступны и не самые бюджетные варианты, в частности продаются пакеты в среднем ценовом сегменте или в дорогом.
Отмечается, что наиболее популярные туристические направления в два раза выше, чем бюджетные варианты, – от 55 до 80 тысяч рублей на двоих на неделю.
"Наши туристы очень хотят отдохнуть, и они хотят отдохнуть более или менее комфортно и не готовы поехать за три копейки и терпеть дискомфорт", – обращает внимание Ломидзе.
В АТОР добавили, что средняя стоимость дорогого отдыха в России составляет 70 тысяч рублей на человека в день. Туда входит отдых с индивидуальными трансферами и номерами в дорогих объектах.
Россия отменила международное авиасообщение с 27 марта. Также было сокращено количество вывозных рейсов по возвращению граждан в РФ.
Ранее говорилось, что в России отменят обязательный карантин для въезжающих в страну. Людям, приехавшим в РФ без результатов теста, предоставят на его прохождение три дня.
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