В России отменят обязательный карантин для въезжающих в страну

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обязательная 14-дневная изоляция для людей, которые приезжают в Россию с 15 июля, отменяется.

При этом въезжающим в страну потребуется документ с отрицательным тестом на COVID-19. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)", – говорится в постановлении.

Кроме того, людям, приехавшим в РФ без результатов теста, предоставят на его прохождение три дня. Пройти его можно будет на территории России. Так, оплачивать исследование будут в соответствии с российским законодательством.

Ко всему прочему, работодателям нужно будет информировать работников, выезжающих из РФ, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19. На это предоставляется три календарных дня со дня прибытия сотрудника в РФ. Документ вступает в силу с 15 июля.

Ранее стало известно, что кабмин после 15 июля обсудит возобновление международного авиасообщения. В конце марта Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов.

В России выявлено 733 699 случаев COVID-19, вылечился 504 021 человек, скончались 11 439.