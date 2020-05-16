Международное авиасообщение может быть возобновлено в июле – Минтранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минтранс РФ надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, а перевозки внутри страны могут начать постепенно восстанавливать в середине июня. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе инспекции готовности московских вокзалов, аэропортов и автостанций работать с учетом новых санитарных норм.

По его словам, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.

"Конечно, рекомендации наших врачей, специалистов по поводу возможного безопасного открытия полетов для нас будут ключевыми. Мы выражаем надежду, что такие решения [по возобновлению полетов] могут состояться в июле, но в первую очередь они будут зависеть от обстановки в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира", – приводит слова Дитриха ТАСС.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что необходимость введения выездных виз для россиян после окончания пандемии коронавируса отсутствует. При этом министр заявил, что система международных связей не будет прежней, а различные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше во всем мире.

Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры не рассчитывают на "компенсационную" волну отложенного спроса на путешествия после стабилизации ситуации с коронавирусом. Специалисты прогнозируют, что в первую очередь будет восстанавливаться сектор деловых поездок.

Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что ожидаются потери в 25–30% годовой выручки. Некоторые участники рынка предполагают, что при оптимистичном сценарии развития событий летом спрос восстановится.