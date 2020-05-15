Лавров исключил введение выездных виз для граждан РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Необходимость введения выездных виз для россиян после окончания пандемии коронавируса отсутствует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.
"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений", – сказал он.
Министр иностранных дел России подчеркнул, что не знает, кто об этом говорит.
"Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право", – добавил Лавров.
При этом министр заявил, что система международных связей не будет прежней, а различные меры предосторожности в разных сферах будут практиковаться и дальше во всем мире.
Лавров добавил, что восстановление мировых связей в различных областях будет длительным.
Ранее в АТОР сообщили, что российские туроператоры не рассчитывают на "компенсационную" волну отложенного спроса на путешествия после стабилизации ситуации с коронавирусом. Специалисты прогнозируют, что в первую очередь будет восстанавливаться сектор деловых поездок.
Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отметил, что ожидаются потери в 25–30% годовой выручки. Некоторые участники рынка предполагают, что при оптимистичном сценарии развития событий летом спрос восстановится.
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