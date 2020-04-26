В Италии могут закрыть границы для туристов до конца года

09:22
Фото: AP/Andrew Medichini
Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года, рассказал в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
Он уточнил, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства. Музеи же откроются в мае, но немного позже, чем в стране закончится карантин (его срок истекает 3 мая).
Франческини уточнил, что работать будут музеи, способные обеспечивать все меры безопасности для недопущения распространения коронавируса. В их числе могут оказаться, по словам министра, Колизей и Помпеи.
Он признал, что наибольшие трудности при возобновлении работы будут у театров, кинотеатров и других учреждений культуры с ограниченным пространством. Однако Франческини подчеркнул, что для их поддержки выделяются специальные фонды.
Он добавил, что правительство поддержит внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им будут давать субсидии на летний отдых на итальянских курортах – до 500 евро на семью.
С 4 мая в Италии должно начаться постепенное возобновление общественной жизни и производственной деятельности. За все время пандемии число инфицированных коронавирусом в стране достигло порядка 193 тысяч человек, из которых 26 тысяч скончались и около 60,5 тысячи излечились. По миру коронавирусом заразились более 2,7 миллиона человек, свыше 190 тысяч умерли.
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