Власти Италии планируют представить план выхода из карантина

14:23
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Правительство Италии планирует на этой неделе представить план по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, смягчение ограничений должно быть постепенным, согласно четкому плану. Конте отметил, что программа постепенного выхода из изоляции начнется в стране приблизительно 4 мая.
Немедленное возвращения с нормальной жизни, подчеркнул Конте, сведет все усилия правительства по предотвращению нового вируса к минимуму, поскольку это может привести к новой волне заражения.
Ранее стало известно, что эксперты фонда Deep Knowledge Group дали оценку работе правительств по сдерживанию коронавирусной инфекции, составив рейтинг наиболее безопасных стран. Баллы начисляли как за объем принятых мер, так и за их эффективность. Лучше всех, по мнению аналитиков, справиться с коронавирусом удалось Израилю. По данным на 21 апреля, в стране 181 умерший, 13 883 заболевших. Кривая заболеваемости в Израиле стремится вниз, а показатель смертности от коронавируса самый низкий.
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