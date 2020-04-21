Названы наиболее безопасные страны во время пандемии коронавируса

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Эксперты фонда Deep Knowledge Group дали оценку работе правительств по сдерживанию коронавирусной инфекции, составив рейтинг наиболее безопасных стран, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Баллы начисляли как за объем принятых мер, так и за их эффективность. Лучше всех, по мнению аналитиков, справиться с коронавирусом удалось Израилю. По данным на 21 апреля, в стране 181 умерший, 13 883 заболевших. Кривая заболеваемости в Израиле стремится вниз, а показатель смертности от коронавируса самый низкий.

Второе место эксперты отдали Германии. Там зафиксировано 4 598 смертей и 143 457 заболевших, выздоровело больше 95 тысяч человек. Замыкает тройку Южная Корея, где с начала апреля регистрируют не более 10 новых случаев заражения ежесуточно.

Далее в рейтинге расположились Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония и Гонконг.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

В стране провели более 2,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 89 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 139 тысяч человек.