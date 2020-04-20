Вирусолог прокомментировал уменьшение подтвержденных случаев COVID-19 за сутки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал Москве 24, что снижение числа зарегистрированных случаев COVID-19 за минувшие сутки – хороший знак.
"Хорошая динамика, но она оценивается не за один день, а за неделю. Какая будет по итогам – надо смотреть", – сказал эксперт.
Владимир Путин, открывая совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, сообщил, что пик по коронавирусу в стране еще впереди.
Президент подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы его сгладить.
"Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", – сказал Путин.
За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции. У 1 935 человек не было клинических проявлений.
COVID-19 зафиксировали в 76 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2 026. В Московской области – 578 новых зараженных, в Нижегородской области – 113, в Санкт-Петербурге – 86, в Ростовской области – 60, в Мурманской области – 46, в Чечне и Башкирии – по 45. Всего в 85 регионах России зарегистрирован 47 121 случай коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки выписали 155 человек. За весь период выздоровели 3 446 пациентов.
За сутки подтверждено 44 летальных случая с коронавирусом, 28 из них – в Москве. За весь период по России умерли 405 человек.
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