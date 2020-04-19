Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19

10:06
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Столичные власти введут выплаты донорам крови с антителами на коронавирус. Такая мера была согласована мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщает портал мэра и правительства столицы.
"Сотрудники клинического комитета по COVID-19 сделали вывод, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) – один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за каждые 150 миллилитров плазмы назначается выплата в 1250 рублей, за 600 миллилитров – 5 тысяч рублей. При этом объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров.
Ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала выздоровевших от коронавируса москвичей стать донорами плазмы. По ее словам, в столице отсутствует плазма в достаточном количестве, но число выздоровевших от коронавируса, а значит потенциальных доноров, растет.
Также руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее рассказал о принципе работы теста на антитела к коронавирусу. Сообщалось, что он позволит увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме.
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