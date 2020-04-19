Еще 12 частных лабораторий начали проводить тесты на коронавирус в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Еще 12 частных лабораторий в Москве начали проводить тесты на COVID-19 у частных лиц и проводить исследования на коммерческой основе, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Уточняется, что в сутки все эти лаборатории могут обработать сверх городских мощностей до 10 тысяч тестов. Это существенно увеличило скрининговые возможности в Москве.

В штабе также рассказали, что процент подтверждений повторного тестирования положительных анализов на коронавирус в референс-центрах столицы вырос с до 77%. За счет этого пациента считают COVID-положительным уже после первого положительного анализа.

"Если раньше по итогам повторного тестирования процент подтверждений в референс-центре положительных анализов составлял порядка 40%, то сейчас этот показатель достигает 77%", – говорится в сообщении.

До сих пор тесты на коронавирус проводили 254 лаборатории в стране. 18 из них являются частными.

Ранее сообщалось, что точность 11 тест-систем для выявления коронавируса, зарегистрированных в России, составляет более 95%. Погрешность в 5% может зависеть от неправильной идентификации и сбора образца.

Также могут сказаться нарушения в обработке, транспортировке и хранении образца, а также из-за тестирования за пределами диагностического окна. Тест на антитела к COVID-19 начнут проводить в течение недели.

По данным ВОЗ на 19 апреля, коронавирусом в мире заражено уже более 2,1 миллиона человек, более 146 тысяч скончалось.

