Иммунитет к коронавирусу есть только у 3% россиян – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В РФ тесты на коронавирусную инфекцию продемонстрировали, что иммунитет есть только у 3% россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Она пояснила, что тест-систему проверяли в марте на персонале, который обслуживает поезда "Сапсан".

"Оказалось, что среди них всего 3%, которые имеют иммунитет. Да, они не болели, иммунитет выработался, но это значит, что у нас в популяции очень мало людей встречались с этим вирусом", – рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Также она подчеркнула, что медработники первыми пройдут тестирование на антитела к COVID-19.

"В первую очередь при наличии тест-системы иммуноферментного анализа мы будем определять, есть ли антитела у врачей, медицинских работников", – сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский подчеркнул, что для обнаружения коронавируса достаточно одного правильно проведенного теста. Что касается выписки пациента, то для подтверждения его выздоровления необходимо дважды сдать тест, результаты должны быть отрицательными.

Россия продолжает оказывать помощь другим странам в борьбе с пандемией коронавируса. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что РФ помогает Белоруссии справиться с распространением COVID-19. Самолеты с медицинским оборудованием и специалистами вылетали в США, Италию и Сербию.

В России за последние сутки зарегистрировали еще 1786 случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ зафиксировали 11 917 случаев заражения.