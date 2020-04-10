Ученые показали распространение коронавируса при кашле

Фото: youtube.com/Aalto University

Ученые финского университета Аалто смоделировали, как частицы коронавируса распространяется в помещении при кашле или разговоре и сколько времени находятся в воздухе.

Специалисты с помощью суперкомпьютера создали ситуацию, при которой человек чихает в продуктовом магазине в условиях работы обычной вентиляционной системы.

Исследователи пришли к выводу, что облако частиц распространяется дальше местонахождения кашляющего. На его распространение и ослабевание уходит несколько минут.

Так, если зараженный коронавирусом кашляющий человек уйдет с того места, где стоял, а к этому месту подойдет здоровый, то частицы с COVID-19 могут попасть в легкие.

Таким образом, ученые подтвердили рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по возможности избегать закрытых пространств с большим скоплением людей.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков ранее рассказал, когда появился "нулевой пациент" с новым коронавирусом.