Вирусолог назвал вероятное время появления нулевого пациента COVID-19

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Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал "Известиям", когда появился "нулевой пациент" с новым коронавирусом.

Он напомнил, что "сложные кейсы", когда люди попали в больницу с тяжелыми формами пневмонии, были зафиксированы в декабре 2019 года.

По всей вероятности, нулевой пациент появился в октябре 2019 года, отметил вирусолог. При этом легкие или бессимптомные формы остались незамеченными.

Он подчеркнул, что при таком большом инкубационном периоде развития болезни, найти нулевого пациента довольно сложно и можно сильно ошибиться.

Волчков также указал, что более эффективным методом борьбы с COVID-19 был бы короткий, но очень жесткий карантин, нежели мягкие меры.

С этой точки зрения стратегия, выбранная российскими медиками, оправдала себя – они показали себя лучше, чем их коллеги из Италии, Испании и США.

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов ранее заявил, что коронавирус перейдет в разряд сезонных заболеваний.

Специалисты ответили на вопросы о коронавирусе

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице ранее сообщил, что в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19.

Все они имели сопутствующие заболевания. Также отмечается, что у них был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 33 до 87 лет.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции.

На 9 апреля COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего в 81 регионе России – 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов, скончалось 76 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли.