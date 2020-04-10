В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, все они имели сопутствующие заболевания.

Также отмечается, что у них был подтвержден диагноз пневмония. Среди умерших пациенты от 33 до 87 лет. У пациентов 39 и 42 лет наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность.

33-летняя пациентка не обращалась за помощью в медицинские учреждения. Четверо из заболевших страдали хроническим бронхитом. Среди других заболеваний – гипертония, атеросклероз, порок сердца.

В Московской области установили 199 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции.

На 9 апреля COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего в 81 регионе России – 10 131 случай коронавирусной инфекции. За весь период выписали 698 пациентов, скончалось 76 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек умерли.