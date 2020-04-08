Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,3 млн человек

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Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 353 361. За все время скончались 79 235 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки новым типом коронавируса заразились 73 639 человек, умерли 6 695 человек. Больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе – 720 219.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

На 8 апреля в 81 регионе России зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.