Налоговая задолженность бизнеса будет реструктурирована – Путин

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Налоговая задолженность бизнеса будет реструктурирована, заявил Владимир Путин на селекторном совещании с главами регионов.

Президент подчеркнул, что в первую очередь помощь окажут компаниям, которые сохраняют занятость. Он предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как это был сделано для микробизнеса.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.