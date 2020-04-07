Игоря Николаева выписали из больницы после тестов на COVID-19

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что вернулся домой из больницы.

"Я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы", – написал Николаев в Instagram.

Ранее Николаев сообщил, что оба теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Также он поблагодарил коллектив медицинского центра в Коммунарке за профессионализм.

До этого из больницы в Коммунарке выписали народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с женой.

Сам артист после выздоровления призвал россиян соблюдать карантин и слушаться врачей.