Игоря Николаева выписали из больницы после тестов на COVID-19

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, что вернулся домой из больницы.
"Я уже дома! Спасибо всем, кто волновался и переживал! Будьте здоровы", – написал Николаев в Instagram.
Ранее Николаев сообщил, что оба теста на коронавирус показали отрицательный результат.
Также он поблагодарил коллектив медицинского центра в Коммунарке за профессионализм.
До этого из больницы в Коммунарке выписали народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с женой.
Сам артист после выздоровления призвал россиян соблюдать карантин и слушаться врачей.
Игорь Николаев получил отрицательный анализ на коронавирус