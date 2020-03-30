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Москва 24

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Культура

08:56

Игорь Николаев получил отрицательный анализ на коронавирус

культура происшествия

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Коронавирус у народного артиста РФ Игоря Николаева не подтвердился. Об этом композитор сообщил в своем Instagram.

"Долгожданный результат: COVID-19 "Отрицательно", – написал Николаев. Он поблагодарил друзей и коллег за беспокойство и слова поддержки.

Также артист высказал благодарность врачам больницы в Коммунарке, в которой проходил обследование, за профессионализм, оптимизм и неравнодушие.


Ранее СМИ распространили данные о том, что артист обратился в больницу в Коммунарке и сделал тест на коронавирус, а результаты станут известны позже.

26 марта Николаев подтвердил в Instagram, что находится на карантине. Он выложил фотографию с подписью: "Картинка из прошлой, докарантинной жизни". Кроме того, артист пожелал всем здоровья.

В этом же лечебном учреждении с двусторонней пневмонией находится певец Лев Лещенко с подтвержденным коронавирусом. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние артиста улучшилось.

Игорь Николаев госпитализирован из-за коронавируса – СМИ

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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