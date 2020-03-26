Состояние здоровья Льва Лещенко улучшилось

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире Первого канала рассказал, что состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко улучшилось.

Он подчеркнул, что в настоящий момент певец не нуждается в активной кислородной поддержке. Мурашко рассчитывает, что это – хороший знак того, что можно рассчитывать на благоприятный исход.

"Прежде всего, нужно сказать спасибо коллегам медикам, потому что их усилия привели к положительным результатам, действительно состояние Льва Валериановича улучшилось. И это не может не радовать", – рассказал Мурашко.

Ранее друг Лещенко Владимир Винокур опроверг сведения СМИ, что результаты теста на коронавирус артиста дал положительный результат.

Певца и его супругу Ирину положили на обследование в больницу в Коммунарке, где у Льва было диагностировано воспаление легких.