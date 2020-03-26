Результатов анализа Лещенко на коронавирус пока нет – Винокур

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Результат анализа на коронавирусную инфекцию у народного артиста РСФСР Льва Лещенко неизвестен, сообщил "Интерфаксу" друг артиста Владимир Винокур.

"Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет", – сказал Винокур.

Также он рассказал, что певец чувствует себя хорошо и продолжает лечение от двустороннего воспаления легких.

"Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70 лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним", – сказал Винокур РИА Новости.

В некоторых СМИ ранее появились сообщения, что у Лещенко положительный тест на коронавирус.

Ранее Лещенко и его супругу Ирину положили в больницу в Коммунарке на обследование. У них было диагностировано воспаление легких. Певец вернулся 12 марта с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции.

24 марта больницу посетил президент России Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива. По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.

О вероятности заболевания коронавирусом знаменитого певца не сообщается. В то же время заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз. Заболевание коронавирусом подозревает у себя и шведская эко-активистка Грета Тунберг.