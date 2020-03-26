Результатов анализа Лещенко на коронавирус пока нет – Винокур

15:07
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Результат анализа на коронавирусную инфекцию у народного артиста РСФСР Льва Лещенко неизвестен, сообщил "Интерфаксу" друг артиста Владимир Винокур.
"Нет, это все неправда. Результата анализа еще нет", – сказал Винокур.
Также он рассказал, что певец чувствует себя хорошо и продолжает лечение от двустороннего воспаления легких.
"Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление легких у человека, которому больше 70 лет? Не слушайте никого, кто нагнетает. Все хорошо с ним", – сказал Винокур РИА Новости.
В некоторых СМИ ранее появились сообщения, что у Лещенко положительный тест на коронавирус.
Ранее Лещенко и его супругу Ирину положили в больницу в Коммунарке на обследование. У них было диагностировано воспаление легких. Певец вернулся 12 марта с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции.
24 марта больницу посетил президент России Владимир Путин. Он отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива. По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.
О вероятности заболевания коронавирусом знаменитого певца не сообщается. В то же время заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз. Заболевание коронавирусом подозревает у себя и шведская эко-активистка Грета Тунберг.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: