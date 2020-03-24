Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке за организацию работы учреждения

16:30
Фото: телеграм-канал "Пул N3"
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главному врачу медцентра в Коммунарке Денису Проценко за организацию работы учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива.
"Чувствуется, что люди знают, что делать как делать. Все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства", – заявил Путин
По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.
"Я посмотрел, как они [сотрудники больницы] трудятся, все на боевых постах. Все работают как часики, хорошие и слаженные", – заявил Путин в ходе осмотра медцентра.
В свою очередь, главврач больницы Денис Проценко в разговоре с президентом указал на отличную оснащенность и качественное оборудование комплекса.
"Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше", – ответил Проценко на вопрос Путина о качестве больницы.
Владимир Путин прибыл в больницу в Коммунарке днем во вторник, 24 марта. Глава государства отправился в медцентр после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, которое состоялось в Ново-Огареве.
За последние сутки в России обнаружили 57 новых случаев заражения COVID-19. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 495 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: