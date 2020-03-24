Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке за организацию работы учреждения

Фото: телеграм-канал "Пул N3"

Президент России Владимир Путин выразил благодарность главному врачу медцентра в Коммунарке Денису Проценко за организацию работы учреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива.

"Чувствуется, что люди знают, что делать как делать. Все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства", – заявил Путин

По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.

"Я посмотрел, как они [сотрудники больницы] трудятся, все на боевых постах. Все работают как часики, хорошие и слаженные", – заявил Путин в ходе осмотра медцентра.

В свою очередь, главврач больницы Денис Проценко в разговоре с президентом указал на отличную оснащенность и качественное оборудование комплекса.

"Космос. За мир не буду говорить, но я учился и обменивался в Европе. Она, конечно, на порядок лучше", – ответил Проценко на вопрос Путина о качестве больницы.

Владимир Путин прибыл в больницу в Коммунарке днем во вторник, 24 марта. Глава государства отправился в медцентр после совещания по вопросам борьбы с коронавирусом, которое состоялось в Ново-Огареве.

За последние сутки в России обнаружили 57 новых случаев заражения COVID-19. 28 из них зафиксировали в Москве. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом составило 495 человек.

